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«Давайте не будем забывать о мужестве простых белорусов и россиян»

  • 15.03.2022, 11:53
  • 4,812
«Давайте не будем забывать о мужестве простых белорусов и россиян»

Польский правозащитный центр выступил с заявлением.

Польский «Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения» призвал не возлагать на белорусов и россиян ответственность за то, что делают режимы Путина и Лукашенко. Текст заявления правозащитной организации был опубликован в «Фейсбуке»:

— Давайте не будем забывать о мужестве простых россиян и белорусов, которые протестуют против Путина и Лукашенко в своих странах.

Они протестуют и выходят на улицы, зная, что полиция собирается их арестовать, избить, что они могут потерять работу за участие в таком протесте.

Надо отличать преступников и функционеров режимов Путина и Лукашенко от оппозиционеров, которые выступают против авторитарной власти и оккупации Украины.

Вот почему нам так больно слышать о частых нападениях и случаях преследования белорусов и русских, живущих в Польше. В идиотском революционном пылу и безрассудной ненависти нападают на людей, которые являются белорусскими диссидентами!

Мало того, что их преследовали, избивали и держали в тюрьмах белорусские режима Лукашенко, так теперь на них нападают на улицах только потому, что у них на машине белорусские номерные знаки или они говорят по-русски.

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