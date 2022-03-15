Bloomberg: Европейские банки начали отключать российские подразделения от основных IT-систем 2 15.03.2022, 11:56

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Первым это сделал французский финансовый конгломерат BNP Paribas.

Европейские банки, работающие в России, готовятся отключить местные подразделения от собственных главных компьютерных систем. Таким образом, они будут пытаться снизить уязвимость к возможным кибератакам, сообщает информационное агентство Bloomberg.

В частности, банк Commerzbank AG рассматривает возможность отключения российского подразделения от своей IT-системы и уже подготовил так называемый "аварийный выключатель", чтобы мгновенно разорвать соединение.

Источники Bloomberg также отмечает, что Deutsche Bank переносит решение важных IT-задач из России. По данным агентства Reuters, французский финансовый конгломерат BNP Paribas уже отключил от своих систем российские подразделения. Официально банки эту информацию агентству не подтвердили.

Как отмечает Bloomberg, кибервойны теперь серьезно опасаются многие, особенно банки, которые полагаются на значительную IТ-инфраструктуру. Согласно отчету Deutsche Bank, опубликованному в прошлую пятницу, банк столкнулся с увеличенным числом кибератак. Банк располагает в России крупным техцентром со штатом около 1600 человек.

Французский банк Societe Generale SA обратился к своим сотрудникам с просьбой проявлять особую бдительность в онлайн-коммуникациях.

Процесс изоляции и переноса банками IT-задач из России займет некоторое время, в течение которого риск кибератак может быть повышен. Помимо намерений изолировать российские подразделения, многие зарубежные финансовые учреждения повысили общий уровень внутренней готовности к IT-угрозам.

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