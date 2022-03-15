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Евросоюз утвердил четвертый пакет санкций против РФ

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  • 15.03.2022, 12:10
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Евросоюз утвердил четвертый пакет санкций против РФ

Он затрагивает более 600 лиц, а также несколько секторов российской экономики.

В Евросоюзе во вторник утвердили четвертый пакет санкций против России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на французское председательство в ЕС (перевод — interfax.ru).

"Четвертый пакет санкций против России принят", - говорится в сообщении.

Санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. Европейские СМИ отмечают, что публикация ожидается позже во вторник.

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что новый пакет санкций против России будет утвержден во вторник, он коснется более 600 лиц, а также нескольких секторов российской экономики.

Ранее СМИ сообщали, что четвертый пакет санкций предусматривает новые ограничения против крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть". Впрочем, ЕС пока продолжат покупать у них нефть.

Кроме того, по данным СМИ, в ЕС согласились добавить владельца футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича в список российских миллиардеров, подпадающих под санкции после вторжения России в Украину.

В рамках четвертого пакета санкций ЕС запретит экспорт в Россию предметов роскоши, в частности дорогих автомобилей.

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