Евросоюз утвердил четвертый пакет санкций против РФ

Евросоюз утвердил четвертый пакет санкций против РФ6
- 15.03.2022, 12:10
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Он затрагивает более 600 лиц, а также несколько секторов российской экономики.
В Евросоюзе во вторник утвердили четвертый пакет санкций против России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на французское председательство в ЕС (перевод — interfax.ru).
"Четвертый пакет санкций против России принят", - говорится в сообщении.
Санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. Европейские СМИ отмечают, что публикация ожидается позже во вторник.
Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что новый пакет санкций против России будет утвержден во вторник, он коснется более 600 лиц, а также нескольких секторов российской экономики.
Ранее СМИ сообщали, что четвертый пакет санкций предусматривает новые ограничения против крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть". Впрочем, ЕС пока продолжат покупать у них нефть.
Кроме того, по данным СМИ, в ЕС согласились добавить владельца футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича в список российских миллиардеров, подпадающих под санкции после вторжения России в Украину.
В рамках четвертого пакета санкций ЕС запретит экспорт в Россию предметов роскоши, в частности дорогих автомобилей.