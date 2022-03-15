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Если Путина не станет

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  • 15.03.2022, 12:30
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Если Путина не станет

Что будет в России, когда сменится руководство Кремля.

Пока диктатор Владимир Путин будет оставаться у власти, политические элиты в России будут недовольны, но в стране ничего не изменится. Такое мнение в эфире Радио НВ высказал журналист Виталий Портников.

«Удовлетворена ли российская политическая элита нападением на Украину? Нет, они все в ужасе. Имеет ли это какое-то значение? Нет, это не имеет никакого значения. <...> Пока Путин есть — ничего не изменится. <...> Если Путина не станет, [в России] будет депутинизация, оттепель. Им нужно будет договориться с Западом, вернуть свои деньги, свою экономику стабилизировать. Они все это начнут делать. И, возможно, даже решится вопрос нашей территориальной целостности, отдадут нам оккупированные территории, возможно, даже Крым. Ну и через 10−15 лет снова на нас нападут уже подготовленные, учитывая все уроки Путина», — считает Портников.

Поэтому, убежден журналист, Украина должна заботиться о сильной армии и экономике, но второе не может решаться за счет первого.

Российский журналист Михаил Фишман тоже считает, что не заговор внутри окружения Путина привел к поражению на первом этапе войны в Украине.

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев убежден: вероятность, что российские элиты пойдут на убийство Путина — 1 к 100.

В то же время глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин надеется, что персональные санкции Запада против военно-политического руководства РФ должны заставить их убить или сместить Путина.

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