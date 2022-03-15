Виктор Шендерович: Кадыров уже вышел из-под России 15.03.2022, 12:50

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Виктор Шендерович

Фото: Delfi

Его люди едут в Украину исключительно из-за денег.

Чеченского диктатора Рамзана Кадырова связывает с Россией только финансирование, которое он получает из российского бюджета. Такое мнение в эфире 24 канала озвучил российский писатель-оппозиционер Виктор Шендерович.

Кадыровцы, которые умирают в Украине, делают это исключительно из-за денег. По словам Шендеровича, сам чеченский диктатор уже давно вышел из-под контроля России.

"Кадыров уже окончательно вышел из-под России, если не учитывать того, что Россия выплачивает ему дикую контрибуцию. Как только не будет бюджета, как только рухнет Россия и не станет казны, из которой он воровал деньги, Кадыров немедленно под знаменем ислама торжественно отойдет в сторону братьев по вере. Кадыровцы, кроме того, что воевать больше ничего делать не умеют. Именно эти чеченцы ничего делать не умеют, они головорезы ", – сказал он.

Напомним, ранее Главное управление разведки Министерства обороны опубликовало сведения о главарях кадыровских бандформирований на территории Украины.

"Понимая неизбежность наказания за военные преступления, которые были совершены на территории Украины, все больше представителей силовых структур России пытается выйти на связь с военной разведкой Украины, предлагая в качестве "входного билета" различную информацию", - рассказали украинские разведчики.

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