«Не хочу воевать с украинцами»: мужчины массово уезжают из Беларуси 15.03.2022, 12:51

4,016

Истории белорусов призывного возраста.

Нападение России на Украину спровоцировало очередную волну эмиграции из Беларуси, которая в этой войне содействует российской агрессии. Например, по данным литовских пограничников, последние несколько дней границу Литвы проходит на 30% больше граждан Беларуси, чем в среднем. Большинство выезжающих - мужчины, которые опасаются, что их призовут в армию и отправят воевать против Украины. DW собрала несколько таких историй.

"Начало войны стало последним сигналом, чтобы покинуть Беларусь"

Утро 24 февраля, когда началась война России с Украиной, кардинально изменило жизнь лингвиста из Минска Юрия и его семьи (имена героев статьи изменены из-за их опасений за безопасность родственников в Беларуси. - Ред.). Не желая быть призванным в армию и отправиться на войну с Украиной, в начале марта он с семьей уехал в соседнюю Литву: "Вообще, в первую очередь боялся не я, а жена - у нее в жизни и так много стресса, и я не стал сопротивляться".

Как рассказывает мужчина, как такового армейского опыта у него нет, однако еще в университете он посещал военную кафедру, из-за чего после выпуска ему присвоили звание "лейтенант запаса" со специальностью "военный переводчик". "За все время на сборы меня ни разу не забирали, в принципе мою специальность без военного положения не призывают. После начала войны тоже никаких повесток не было, только ходили разные слухи о возможном призыве в телеграм-каналах", - говорит Юрий.

Отношение к войне в Украине, по словам мужчины, у него - "как у любого адекватного человека". "Мы и раньше размышляли об отъезде из Беларуси, но тут Владимир Путин подкинул повод, начало войны стало последним сигналом. Я понимал, что после этого ждет Россию и по инерции Беларусь", - рассказывает Юрий. Кроме того, война отразилась на его работе: "Я переводчик, у меня все завязано на иностранцах, крупных компаниях. И они все сейчас резко бегут из страны, бизнес на паузе до лучших времен".

Отвечая на вопрос о том, на какой срок Юрий и его семья покинули страну, мужчина говорит, что точно до "новой Беларуси". "Хотелось бы конечно поскорее, а сколько это займет - никто не знает. Но с войной, как мне кажется, это ощутимо приблизилось", - считает Юрий.

"Не хочу служить в армии агрессора и его союзника"

Тревожным звоночком, после которого 40-летний менеджер Илья решил покинуть Беларусь, стала недавняя новость о призыве на службу 150 офицеров запаса младше 27 лет. "Я подумал: все, началось, сейчас их, а я следующий. Дело в том, что в университете я учился на военной кафедре, прохождение которой мне дало звание "лейтенанта запаса", специальность - связист. После окончания меня раза три приглашали на сборы, но каждый раз удавалось договориться и не идти, потому что было очень неудобно отрываться от работы", - рассказывает мужчина.

В последнее время Илья повестку не получал, хотя не исключает, что она могла прийти на адрес места работы, но из-за "удаленки" об этом никто не узнал. "Я внимательно слежу за новостями. Решил уехать сейчас, потому что наибольшее опасение у меня вызывает возможное введение военного или чрезвычайного положения в Беларуси, из-за которого мужчинам запретят выезд из страны".

Идти на войну Илья не хочет, потому что это противоречит его личным убеждениям: "Официальные власти Беларуси поддерживают агрессию России, а идти воевать против украинцев у меня нет никакого желания. Я уехал, потому что не хочу, чтобы меня схватили и вписали в армию, в которой я не хочу служить - армию агрессора и его союзника".

Сейчас мужчина временно остановился в Литве и не исключает, что вернется назад. "У меня через месяц ожидалось важное мероприятие тут, поэтому я приехал заранее, пока границы открыты. Сейчас планирую посмотреть со стороны 1-2 месяца, как будет развиваться ситуация, и потом приму решение. Кроме того, компания, где я работаю, задумывается о релокации, и если мне предложат какой-то вариант, то вероятность возвращения домой будет низкой", - рассказывает менеджер Илья.

"Наши люди не готовы к войне, они ее никогда не одобрят"

Покинул территорию Беларуси после нападения России на Украину и айтишник Михаил, хотя утверждает, что для эмиграции был комплекс причин. "Все наложилось друг на друга: компания решила переехать из Минска, также есть страх за все, что происходит в стране, включая возможную военную мобилизацию", - говорит Михаил.

По его словам, о призыве в армию очень волновалась его невеста, поэтому, взвесив все аргументы и рабочие планы, он решил уехать из Минска: "Еще учитывая, как у нас недолюбливают айтишников, я опасался, что нас могут подставить и пустить на амбразуру". В армии Михаил не был, потому что после университета пошел учиться в магистратуру - в итоге военный билет получил в 27 лет со специальностью "оператор ЭВМ".

К нападению России на Украину айтишник относится негативно и считает, что войну ничего оправдать не может. "Все понимают ситуацию в России и Беларуси, что происходит в политическом смысле. Все это абсурдно, учитывая, что мы пережили Великую Отечественную войну. Если бы мне пару лет назад сказали, что будет война между Россией, Беларусью и Украиной с реальными боевыми действиями, я бы покрутил пальцем у виска. Наши люди не готовы к войне, они ее никогда не одобрят", - считает Михаил.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».