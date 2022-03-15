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В Харьковской области украинский спецназ уничтожил командно-штабную машину и пехоту врага

  • 15.03.2022, 12:57
  • 4,792
В Харьковской области украинский спецназ уничтожил командно-штабную машину и пехоту врага

Сильное видео.

В Харьковской области украинские спецназовцы уничтожили командно-штабную машину и месторасположение пехоты российской армии.

О потерях врага сообщил командир 225-го батальона Константин Немичев, передает 24tv.ua.

Операция по уничтожению проводилась бойцами отдельного отряда специального назначения "Азов" совместно с Вооруженными силами Украины и Нацгвардии.

"Силами 226 батальона "АЗОВ" совместно с воинами ВСУ и НГУ были нанесены значительные потери оккупанту на Харьковщине", – сообщил Немичев.

Следовательно, уничтожена командно-штабная машина, здание расположения пехоты и складское помещение.

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