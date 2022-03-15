В Харьковской области украинский спецназ уничтожил командно-штабную машину и пехоту врага
- 15.03.2022, 12:57
- 4,792
Сильное видео.
В Харьковской области украинские спецназовцы уничтожили командно-штабную машину и месторасположение пехоты российской армии.
О потерях врага сообщил командир 225-го батальона Константин Немичев, передает 24tv.ua.
Операция по уничтожению проводилась бойцами отдельного отряда специального назначения "Азов" совместно с Вооруженными силами Украины и Нацгвардии.
"Силами 226 батальона "АЗОВ" совместно с воинами ВСУ и НГУ были нанесены значительные потери оккупанту на Харьковщине", – сообщил Немичев.
Следовательно, уничтожена командно-штабная машина, здание расположения пехоты и складское помещение.