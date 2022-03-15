закрыть
15 марта 2022, вторник, 14:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Трясемся от каждого шороха, украинские минометчики бьют очень точно»

6
  • 15.03.2022, 13:13
  • 10,416
«Трясемся от каждого шороха, украинские минометчики бьют очень точно»

Оккупант признался, что хочет сбежать от войны на первом же автобусе.

Украинские спецслужбы перехватили разговор российского захватчика, который рассказывал о страхе на войне в Украине и о том, что он хочет сбежать, сообщает УНИАН.

"Тут постоянно что-то взрывается. У них (у украинских военных, - УНИАН) минометчики, они кладут точно. Два раза пристреливаются, а на третий - уже точно. Знаешь, как мне стремно? Мы все трясемся от каждого шороха. Я бы сейчас свалил отсюда на первом же автобусе", - сказал оккупант.

Также он добавил, что некоторым военным РФ таки удалось сбежать. А вместе с ними побег устроила и начальство.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сон путинского разума родил чудовище
Сон путинского разума родил чудовище Леонид Невзлин
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький? Ирина Халип
Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников