«Трясемся от каждого шороха, украинские минометчики бьют очень точно» 6 15.03.2022, 13:13

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Оккупант признался, что хочет сбежать от войны на первом же автобусе.

Украинские спецслужбы перехватили разговор российского захватчика, который рассказывал о страхе на войне в Украине и о том, что он хочет сбежать, сообщает УНИАН.

"Тут постоянно что-то взрывается. У них (у украинских военных, - УНИАН) минометчики, они кладут точно. Два раза пристреливаются, а на третий - уже точно. Знаешь, как мне стремно? Мы все трясемся от каждого шороха. Я бы сейчас свалил отсюда на первом же автобусе", - сказал оккупант.

Также он добавил, что некоторым военным РФ таки удалось сбежать. А вместе с ними побег устроила и начальство.

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