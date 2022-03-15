«Белагропромбанк» ввел жесткие лимиты на снятие валюты с карточек 3 15.03.2022, 13:19

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Они действуют как на территории Беларуси, так и за границей

«Белагропромбанк» ввел валютные ограничения по карточкам. С 14 марта банк ограничил максимальную сумму, которую можно снять в валюте — не больше 100 долларов в месяц. Такие лимиты действуют как на территории Беларуси, так и за границей, сообщает zerkalo.io.

В банке поясняют, что ввели временный лимит в 100 долларов в месяц для рублевых карточек на территории Беларуси. Ограничения действуют в том числе при снятии наличной валюты, переводах через системы дистанционного банковского обслуживания, инфокиоски, банкоматы, оплата в онлайн-магазинах. То есть с рублевой карточки нельзя потратить больше 100 долларов в месяц — ни снять, ни оплатить товары, к примеру, в зарубежном интернет-магазине.

При этом для валютных карточек на территории Беларуси ввели лимит в 100 долларов в месяц только на снятие наличных с одной карты. На безналичные операции нет ограничений.

Банк также ввел ограничения на использование карточек за границей. Как для рублевых, так и для валютных карточек ввели лимит в 100 долларов в месяц на снятие наличных. На безналичные операции нет ограничений.

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