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Анджелина Джоли рассказала всему миру об убийстве рашистами беременной женщины в Мариуполе

  • 15.03.2022, 13:26
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Анджелина Джоли рассказала всему миру об убийстве рашистами беременной женщины в Мариуполе

Украинка умерла вместе с нерожденным ребенком.

Знаменитая актриса Анджелина Джоли рассказала своим подписчикам о циничном авиаударе войск РФ по детской больнице и роддоме в Мариуполе. Также она сообщила о смерти беременной женщины, фото с которой облетело весь мир, передает 24tv.ua.

В среду, 9 марта, российские оккупанты безжалостно разбомбили роддом в Мариуполе. Как сообщает 24 канал, одна из пострадавших во время обстрела беременных умерла вместе с нерожденным ребенком.

Этот факт подтвердил фотограф Евгений Малолетка, который и делал фотографию, когда ее выносили на носилках.

Анджелина Джоли, которая уже 19 лет являющаяся послом доброй воли ООН, опубликовала пост с новостью у себя в инстаграме. В сторис, со ссылкой на The Washington Post, она сообщила, что женщина вмести с нерожденным ребенком умерла в Мариуполе.

Не так давно Голливудские звезды Анджелина Джоли и Алисса Милано обнародовали видео из жизни мирных жителей Украины в рамках кампании UNICEF. Актрисы также призвали поддержать украинцев, пострадавших от российской агрессии в Украине.

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