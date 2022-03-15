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В Сморгонском районе сельчанин поджег милиционера и несколько раз ударил его ножом

  • 15.03.2022, 13:28
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В Сморгонском районе сельчанин поджег милиционера и несколько раз ударил его ножом

Инцидент произошел в одной из деревень Кревского селсовета.

Участковый инспектор милиции получил травмы при задержании сельчанина с параноидальной шизофренией. Пострадавший — в больнице, сообщает «Светлы шлях».

Инцидент произошел 10 марта в одной из деревень Кревского селсовета. В тот день медики обратились в милицию с просьбой помочь доставить в Сморгонскую ЦРБ мужчину с параноидальной шизофренией. Сельчанин состоял на учете, но отказывался от лечения.

На место выехали четыре милиционера. В бронежилетах, касках, со спецсредствами они подошли к дому больного. Участковый попросил пациента выйти на улицу, чтобы поехать в больницу. Однако тот отказался покидать дом, начал угрожать, что причинит вред себе и окружающим. Внезапно он поджег банку с бензином и бросил в окно. Стекло разбилось, бензин воспламенился, загорелся дом.

Брызги бензина попали на участкового инспектора. На милиционере загорелся бронежилет. Погасить пламя помогли коллеги.

В этот момент мужчина через дверь выбежал из дома на улицу и бросился через поле к лесу. За ним следом — милиционеры. Во время задержания сельчанин нанес участковому три удара ножом.

Задержанного отвезли в райотдел милиции, а участкового доставили в больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. Затем потерпевшего отправили в госпиталь МВД.

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