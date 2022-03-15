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Геращенко: Есть информация, что большинство белорусских военных готово сложить оружие в случае приказа наступать на Украину

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  • 15.03.2022, 14:01
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Геращенко: Есть информация, что большинство белорусских военных готово сложить оружие в случае приказа наступать на Украину
Антон Геращенко

Солдаты и офицеры не хотят выполнять преступные приказы руководства.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко поделился сведениями о том, что большинство белорусских военных не намерены сражаться против Украины:

— Хорошие новости от наших друзей и настоящих патриотов Белоруси.

По подтвержденной информации от семей, мужчины которых находятся в составе ВС Беларуси, в случае приказа на пересечение государственной границы Украины большинство будет готово сложить оружие, чтобы не выполнять преступные приказы военно-политического руководства РБ.

Морально-психологическое состояние военных очень низкое, командованием РБ распространяется риторика по поводу якобы готовящего наступления ВСУ на Беларусь.

Но в эту чушь не верит никто.

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