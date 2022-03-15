Геращенко: Есть информация, что большинство белорусских военных готово сложить оружие в случае приказа наступать на Украину 4 15.03.2022, 14:01

5,332

Антон Геращенко

Солдаты и офицеры не хотят выполнять преступные приказы руководства.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко поделился сведениями о том, что большинство белорусских военных не намерены сражаться против Украины:

— Хорошие новости от наших друзей и настоящих патриотов Белоруси.

По подтвержденной информации от семей, мужчины которых находятся в составе ВС Беларуси, в случае приказа на пересечение государственной границы Украины большинство будет готово сложить оружие, чтобы не выполнять преступные приказы военно-политического руководства РБ.

Морально-психологическое состояние военных очень низкое, командованием РБ распространяется риторика по поводу якобы готовящего наступления ВСУ на Беларусь.

Но в эту чушь не верит никто.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».