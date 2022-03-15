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Оккупанта шокировала памятка, которую командование прислало его жене

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  • 15.03.2022, 14:15
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Оккупанта шокировала памятка, которую командование прислало его жене

СБУ перехватила разговор

Семьи российских оккупантов получают памятки, что военные якобы в командировке на территории России и обеспечены всем необходимым. Самих же захватчиков возмутила такая новость. Об этом сообщает СБУ.

В перехваченном разговоре СБУ слышно, как российский солдат объясняет своей жене, что это все ложь. Российская армия просто "бросает" своих.

Особенно его шокировала ремарка о том, что военные снабжены всем необходимым.

А... то есть одна консерва капусты ср*ной, без мяса, тушеной какой-то... на четырех, 150 граммов на обед... Это считается, мы обеспечены?

– сказал оккупант.

На что жена оккупанта просто посмеялась и предложила позвонить к полковнику Колесникову Ивану Ивановичу.

Со своей стороны Служба безопасности Украины написала: "Ну что ж, зато украинская армия вдоволь накормит врагов огнем! Мы на своей земле! И будем стоять до последнего!".

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