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Как в Беларуси изменились цены на продукты с начала войны

  • 15.03.2022, 14:20
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Как в Беларуси изменились цены на продукты с начала войны

Сравнительная таблицы «до» и «после».

Журналисты «Нашай Нівы» посмотрели, какие продукты стали дороже, и сделали таблицу со сравнением цен в разных магазинах.

Некоторые товары значительно подорожали по сравнению с февралем. В основном это импорт.

Возьмем овощи. Томаты «Слива» подскочили в цене на 35% (с 7,99 до 10,79 рубля за кило), перец импортный — аж на 89% (с 8,99 до 16,99 рубля за кило)! Чеснок подорожал на 12,5%.

Слева — цена за февраль, справа — за март.

Растворимый кофе прибавил в цене 26% (мы сравнивали цены на стограммовую пачку «Нескафе), сахар — 6%.

При этом на многие позиции цены не изменились или выросли незначительно (на пару копеек). На некоторые даже упали: например, гладкие огурцы, которые в феврале продавали по 8,28 рубля за кило, сейчас стоят 4,99. (Этот мониторинг был сделан по ценам «Е-доставки»).

Цены за март.

Одна из читательниц рассказала, что продавцы в магазинах не успевают вывешивать новые ценники.

«Вчера была в дискаунтере. У них очень много лежит новых ценников. Продавец еще на мои товары посмотрела, спросила, знаю ли цену. Я сказала, что там написано. Она добавила, что все меняется, пробила товары и на всякий случай спросила, устраивает ли цена», — говорит женщина. По ее наблюдениям, поход в магазин стал обходиться дороже на 20-25%.

«Бросилось в глаза, что бананы стали почти 6 рублей. В Евроопте еще можно за 5 купить. Заметно подорожали овощи, особенно помидоры. Сейчас они по 10 рублей, покупала раньше по 6-8 рублей максимум. Молоко раньше покупала за 2 рубля, сейчас за 2,88. Мой любимый сыр с белой плесенью раньше был 6 рублей, а сейчас 8,70», — говорит другая минчанка.

Журналисты сравнили цены на ходовые товары в разных магазинах и сделали таблицу.

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