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Большинство жителей Франции, Италии, Германии и Польши поддержали вступление Украины в ЕС

  • 15.03.2022, 14:24
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Большинство жителей Франции, Италии, Германии и Польши поддержали вступление Украины в ЕС

Появились результаты опроса.

В среднем 71% жителей Германии, Франции, Италии и Польши поддержали вступление Украины в Европейский союз.

Об этом свидетельствуют данные опроса Ifop для Ялтинской европейской стратегии и Фонда Жан-Жореса, пишет «Новое время».

За вступление Украины в Евросоюз высказались 71% опрашиваемых (91% - в Польше, 71% - в Италии, 69% - в Германии, 62% - во Франции), против — в среднем 29%. Также в среднем 84% опрошенных в четырех европейских странах хорошо относятся к Украине.

75% опрошенных сообщили, что хорошо относятся к президенту Владимиру Зеленскому (65% - во Франции, 80% - Германии, 67% - Италии, 93% - Польше).

79% опрошенных одобряют санкции против РФ, за поддержку предоставления военной техники Украине высказались 67%, 87% респондентов также поддержали размещение украинских беженцев в своих странах.

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