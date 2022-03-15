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Эксперт: Белорусский рубль перешел к полноценной девальвации

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  • 15.03.2022, 15:21
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Эксперт: Белорусский рубль перешел к полноценной девальвации

Что дальше будет с его курсом?

Финансовый аналитик Вадим Иосуб объяснил, что происходит с белорусским рублем и курсом доллара, от чего это зависит и что будет дальше:

— «Белка» перешла к полноценной девальвации.

Первые две недели войны «белка» чувствовала себя стабильно, стоимость корзины менялась незначительно, рост курсов доллара и евро компенсировался зеркальным снижением российского рубля. Это было в чистом виде снижение российской валюты, а не белорусской. В результате российский рубль снизился к белорусскому на 20%.

Но ни одной фундаментальной причины для такого укрепления «белки» к «деревянному» не было. Особенно учитывая сальдо внешней торговли товарами и услугами, которое в прошлом году было отрицательным для РБ и составило более $6 млрд.

По мере того, как курс российского рубля путем неимоверных административных усилий ЦБ РФ временно стабилизировался к иностранным валютам на текущих уровнях, он стал восстанавливаться к «белке».

Без серьезных изменений режима и правил торгов валютой на БВФБ, в течение 2-3 недель российский рубль восстановится к «белке» до довоенных уровней. А это означает рост биржевых курсов доллара и евро на 12-13% с нынешних уровней, до 3,75 и 4,15 соответственно.

При возобновлении падения рубля к иностранным валютам, их рост к «белке», очевидно, будет еще сильнее», — считает Иосуб.

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