Контратака украинских войск под Николаевом: захвачены российские гаубицы
- 15.03.2022, 15:30
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Возле города разгромлена вторая батарея десантников РФ.
ВСУ осуществили контратаку под Николаевом и захватили несколько российских гаубиц.
Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов и опубликовал фото, передает УНИАН.
"Захвачена вторая батарея гаубиц Д-30 российских десантников. Ранее под Николаевом было захвачено 7 гаубиц Д - 30, сейчас захвачено еще 4. Видно, как россияне убегали в полной панике, все бросили вместе с боеприпасами", - написал журналист.