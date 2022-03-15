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Контратака украинских войск под Николаевом: захвачены российские гаубицы

  • 15.03.2022, 15:30
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Контратака украинских войск под Николаевом: захвачены российские гаубицы

Возле города разгромлена вторая батарея десантников РФ.

ВСУ осуществили контратаку под Николаевом и захватили несколько российских гаубиц.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов и опубликовал фото, передает УНИАН.

"Захвачена вторая батарея гаубиц Д-30 российских десантников. Ранее под Николаевом было захвачено 7 гаубиц Д - 30, сейчас захвачено еще 4. Видно, как россияне убегали в полной панике, все бросили вместе с боеприпасами", - написал журналист.

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