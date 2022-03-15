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Арестович предположил, когда может закончиться война в Украине

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  • 15.03.2022, 15:35
  • 10,562
Арестович предположил, когда может закончиться война в Украине
Алексей Арестович

Советник главы Офиса президента рассказал о двух вариантах развития событий.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью Дмитрию Гордону спрогнозировал, когда закончится война в Украине.

"У нас есть два решения. Первое: на переговорах, которые сейчас успешно проходят, может быть все решено в кратчайшие сроки, 1-2 недели. То есть это с полным выводом российских войск. Хотя, думаю, этим не ограничится". - сказал Арестович.

Также он предусмотрел второй вариант развития событий, если Россия подкупит резервы и таки попробует еще раз захватить Украину.

"Второй вариант: Россия подкупит резервы, поймет, что им не удастся с нами договориться. И тогда будет еще одна попытка наступления на Украину. Тогда нам понадобится еще неделя, чтобы их перемолоть. И тогда все, у них не останется уже никаких резервов. Если будет второй вариант, то это все может занять еще месяц - до середины апреля", - добавил Арестович.

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