Главы правительств Польши, Чехии и Словении отправились в Киев на поезде 15.03.2022, 15:56

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Поезд с европейскими лидерами выехал в столицу Украины сегодня.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Чехии — Петр Фиала и Словении — Янез Янша отправились в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским на поезде.

Об этом со ссылкой на канцелярию главы польского правительства сообщает CNN.

Премьера Польши сопровождает также его заместитель Ярослав Качиньский — брат президента Леха Качиньского, погибшего в результате крушения правительственного самолета под российским Смоленском в 2010 году.

Поезд с европейскими лидерами отправился в Киев утром 15 марта.

«В такие переломные для мира времена наш долг быть там, где куется история. Потому что речь идет не о нас, а о будущем наших детей, которые заслуживают жить в мире, свободном от тирании», — написал польский премьер на своей странице в Facebook.

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