Предателя Киву лишили депутатского мандата 4 15.03.2022, 16:23

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Экс-нардепа заочно арестовали по подозрению в госизмене.

Верховная Рада лишила исключенного из состава "Оппозиционной платформы – За жизнь" нардепа Илью Киву депутатского мандата.

Об этом сообщила "Украинская правда", ссылаясь на свои источники в парламенте.

По данным издания, за лишение Кивы мандата проголосовали 355 парламентариев. "Кива больше не депутат", – сказал собеседник СМИ.

Киву в Украине подовревают в госизмене и посягательстве на территориальную целостность. Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что он "сделал все, чтобы "пригласить" в наш дом российского агрессора".

10 марта суд во Львове заочно избрал Киве меру пресечения в виде ареста, позже Госбюро расследований объявило о намерении объявить его в международный розыск.

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