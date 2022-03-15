«Ненасытная тварь целенаправленно стреляла в дома» 1 15.03.2022, 16:27

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Фото: Instagram-аккаунт Дарьи Блашко

Белорусская биатлонистка рассказала, как пряталась от российских бомб в Чернигове.

Уроженка Новополоцка Дарья Блашко, выступающая за сборную Украины по биатлону, сообщила, что сумела покинуть опасную зону. Об этом белоруска написала в своем Instagram-аккаунте, сообщает zerkalo.io.

— Сначала мы жили в подвале на лыжной базе в Чернигове. Вокруг, конечно, стреляли, но там было довольно безопасно до определенного времени. Вскоре нам пришлось очень быстро собрать вещи и уехать в другое место, — рассказывает Блашко. — Нас приютили люди, которые жили с нами вместе в том подвале. У них было не сильно безопасно, но прямых угроз еще не было. Первым очень плохим звоночком стал звук снижения самолета над тем районом, где мы находились. Около 4 утра. Это страшно. Страшно, потому что ты не слышишь звук, когда бомба сбрасывается.

По словам Дарьи, им повезло несколько раз, но «счастье длилось недолго».

— В этот же день довольно неподалеку стоящая русская армия начала обстреливать район, где мы жили в это время. Было разрушено несколько домов, сарай, осколки от которого просто насквозь прошили металлический корпус машины моего тренера (Владимира Махлаева. — ред.). В большом количестве домов окна вынесло ударной волной. В том числе и там, где нас приютили. И мы все вместе перебрались в другой дом, где был хороший погреб, который выдержит удары. Девять человек, включая одного ребенка, ночевали в погребе размером примерно 2 на 3. Это было неважно. Живы и хорошо.

На следующий день Блашко помогала заклеивать окна в другом доме.

— И это в какой-то степени нас спасло, потому что именно в этот дом снаряд не прилетел. Но вокруг все просто полыхало. Часть людей осталась в погребе другого дома, — говорит Дарья. — Они случайным образом поняли, что дом горит и, к счастью, успели выскочить. Но одна женщина сильно обгорела. У этих людей не стало дома буквально за секунды. Не повезло человеку, который находился неподалеку о время обстрела. Его убило осколками.

По заверению биатлонистки, были и другие потери от прямых попаданий в дома.

— Очень много семей остались без дома просто потому, что ненасытная тварь целенаправленно стреляла в дома. Там не было армии, там не было военной техники, там не располагаются объекты.

Блашко говорит, что люди выбирались сами на машинах:

— В городе практически нигде не было ни света, ни газа, ни воды, ни сотовой связи. Минимум неделю. Ждали зеленый коридор, но тянуть уже было поздно. И к тому же зеленый коридор вообще не обеспечивает безопасность. Часть из них была обстреляна. Решили рисковать сами. Выехали.

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