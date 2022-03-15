Очевидцы сняли на видео «кладбище» российской военной техники в Харьковской области

Очевидцы сняли на видео «кладбище» российской военной техники в Харьковской области4
- 15.03.2022, 16:53
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Обгоревшая колонна растянулась на километры.
Очевидцы сняли на видео остатки колонны российских оккупантов после встречи с ВСУ в районе Старого Салтова Харьковской области, сообщает УНИАН.
На опубликованной в сети записи можно увидеть, что обгоревшая техника растянулась на километры.
"Мрази. Вот они валяются, руки и ноги. Надеюсь, они положили в карманы семечки, чтобы потом подсолнухи из них проросли", - комментирует увиденное пассажирка авто.