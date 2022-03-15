Испания арестовала яхту российского олигарха, которую пытался затопить украинский моряк 1 15.03.2022, 16:59

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48-метровое судно плавало под флагом Сент-Винсент и Гренадин.

Испанские власти во вторник задержали яхту под названием Lady Anastasia, принадлежащую российскому олигарху Александру Михееву. Об этом первым сообщило профильное издание Gaceta Nautica. Информацию также подтвердило агентство Reuters со ссылкой на источники в полиции и Министерстве транспорта.

48-метровая яхта под флагом Сент-Винсент и Гренадин находится в марине Порт Адриано на Мальорке. Она была построена в 2001 году на новозеландской верфи Sensation Yacht.

Михеев – генеральный директор АО "Рособоронэкспорт", входящее в государственную корпорацию Ростех.

В конце февраля яхту Михеева пытались затопить. Украинский моряк, узнав о нападении России на Украину, открыл шлюзы на яхте и пустил ее под воду. Сообщалось, что судну был причинен значительный ущерб, но испанский судья освободил украинца из-под стражи, не предъявив обвинений.

Задержание яхты Lady Anastasia произошло спустя несколько часов после того, как премьер-министр Испании Педро Санчес рассказал о задержании другого судна в Барселоне. Яхта Valerie стоимостью $140 млн связана с генеральным директором корпорации Ростех Сергеем Чемезовым.

У его подчиненного Михеева судно поскромнее, оно оценивается в $7 млн.

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