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Что происходит с курсами валют в белорусских банках?

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  • 15.03.2022, 17:07
  • 10,580
Что происходит с курсами валют в белорусских банках?

Доллар ставит рекорды.

«Кур’ер» узнал, за сколько продают и покупают иностранную валюту четыре банка в Слуцке по состоянию на 13.40 вторника, 15 марта.

Белагропромбанк

Обменник на улице Ленина в 13.40 не работал, но, судя по объявлению, курсы валют последний раз уточнялись там в 12.30.

На тот момент 1 доллар здесь покупали за 3,75 рубля, продавали — за 3,99 рубля. Евро покупали за 3,90 рубля, продавали — за 4,35 рубля. Сто российских рублей покупали за 1,2 рубля, продавали — за 3,4 рубля.

Беларусбанк

В Беларусбанке на улице Ленина доллар покупают за 3,75 рубля, продают — за 3,99 рубля. Евро покупают за 3,90 рубля, продают — за 4,35 рубля. Сто российских рублей покупают за 1 рубль, продают — за 3,20 рубля.

Белинвестбанк

В Белинвестбанке на улице Ленина 1 доллар покупают за 3,75 рубля, продают — за 3,95 рубля. Евро покупают за 4 рубля, продают — за 4,38 рубля. Сто российских рублей покупают за 2 рубля, продают — за 3,25 рубля.

Сбер Банк

В Сбер Банке на улице Ленина 1 доллар покупают за 3,75 рубля, продают — за 3,90 рубля. Евро покупают за 3,95 рубля, продают — за 4,30 рубля. Сто российских рублей покупают за 2 рубля, продают — за 3,10 рубля.

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