Что происходит с курсами валют в белорусских банках?2
- 15.03.2022, 17:07
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Доллар ставит рекорды.
«Кур’ер» узнал, за сколько продают и покупают иностранную валюту четыре банка в Слуцке по состоянию на 13.40 вторника, 15 марта.
Белагропромбанк
Обменник на улице Ленина в 13.40 не работал, но, судя по объявлению, курсы валют последний раз уточнялись там в 12.30.
На тот момент 1 доллар здесь покупали за 3,75 рубля, продавали — за 3,99 рубля. Евро покупали за 3,90 рубля, продавали — за 4,35 рубля. Сто российских рублей покупали за 1,2 рубля, продавали — за 3,4 рубля.
Беларусбанк
В Беларусбанке на улице Ленина доллар покупают за 3,75 рубля, продают — за 3,99 рубля. Евро покупают за 3,90 рубля, продают — за 4,35 рубля. Сто российских рублей покупают за 1 рубль, продают — за 3,20 рубля.
Белинвестбанк
В Белинвестбанке на улице Ленина 1 доллар покупают за 3,75 рубля, продают — за 3,95 рубля. Евро покупают за 4 рубля, продают — за 4,38 рубля. Сто российских рублей покупают за 2 рубля, продают — за 3,25 рубля.
Сбер Банк
В Сбер Банке на улице Ленина 1 доллар покупают за 3,75 рубля, продают — за 3,90 рубля. Евро покупают за 3,95 рубля, продают — за 4,30 рубля. Сто российских рублей покупают за 2 рубля, продают — за 3,10 рубля.