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«Я - убийца и мародер»: оккупант в разговоре с другом сделал жуткое признание

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  • 15.03.2022, 17:15
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«Я - убийца и мародер»: оккупант в разговоре с другом сделал жуткое признание

Украинские спецслужбы перехватили новый разговор россиян.

Украинские спецслужбы перехватили разговор российского оккупанта с другом, запись которого попала к советнику министра внутренних дел Украины Антону Геращенко.

На записи слышно, как российский захватчик рассказывает о том, как они отбирали у местных жителей телефоны, чтобы те их не сдали, пишет unian.net.

"Я вот в деревню заехал, просто толпой прошли, телефоны забрали у всех (у мирных жителей), чтобы они нас не сдали потом", - сказал оккупант.

Также он добавил, что житель одного из украинских сел молил его не убивать.

"Я ему сказал, то мы сюда приехали отстоять то количество времени, которое нам скажут. И все. Я никого не буду убивать. Он еще спросил, с миром ли я пришел. А я такой: "Да, с миром. Я ж не по вашу душу", - продолжил рассказ захватчик.

Но потом оккупанты таки расстреляли мирного жителя. По словам солдата РФ, он тогда уже спал, но его сослуживцы в состоянии алкогольного опьянения начали стрелять. Также он признался, что убил одного наемника.

"Я его застрелил, подумал, что он не свой", - говорит военный РФ.

Кроме того, он признался, что оккупанты занимаются мародерством.

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