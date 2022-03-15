Столтенберг: Войска НАТО находятся в состоянии повышенной готовности
- 15.03.2022, 17:28
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Альянс будет продолжать военное оборудование и технику, гуманитарную помощь Украине.
Войска НАТО находятся в состоянии повышенной готовности, заявил во время брифинга генсек альянса Йенс Столтенберг, пишет liga.net.
"Сотни тысяч американских войск в Европе и около 40 тысяч под непосредственным командованием НАТО и восточной части альянса", – пояснил Столтенберг.
Он добавил, что если будет нападение на одну страну-члена НАТО, то будет сразу ответ со стороны всех стран-членов альянса.
Также Столтенберг заявил, что НАТО будет продолжать военное оборудование и технику, гуманитарную помощь Украине.
"Украинский народ мужественно и храбро сражается. И мы должны сделать все возможное для того, чтобы его поддержать", – отметил он.
Столтенберг также не исключает, что россия может использовать химическое оружие.
16 марта министры обороны обсудят конкретные меры по укреплению безопасности в долгосрочной перспективе в разных сферах. Участие примет и руководитель МОУ Алексей Резников, говорит генсек НАТО.
Также анонсировал дополнительные военные учения.