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ВСУ показали, как украинская артиллерия уничтожает «Грады» оккупантов

  • 15.03.2022, 17:34
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ВСУ показали, как украинская артиллерия уничтожает «Грады» оккупантов

Уничтожено пять вражеских «Градов» и транспортно-заряжающих машин.

Украинская артиллерия уничтожила пять «Градов» и транспортно-заряжающих машин российских оккупантов. Соответствующее видео опубликовано на странице в Facebook Оперативного командования «Север», пишет nv.ua.

«Артиллерия воинской части ОК Север уничтожила пять вражеских БМ-21 „Градов“ и транспортно-заряжающих машин. Слава Вооруженным Силам Украины», — говорится в подписи к видео, снятого с беспилотника.

Ранее главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный сообщал, что потери украинской армии в начатой Россией войне в несколько раз меньше, чем у российских оккупантов.

По состоянию на 15 марта Россия потеряла в войне против Украины уже 13500 своих солдат и почти 3000 единиц техники.

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