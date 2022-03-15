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«Азов»: Оккупанты понесли значительные потери под Харьковом

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  • 15.03.2022, 17:57
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«Азов»: Оккупанты понесли значительные потери под Харьковом

У российских захватчиков минус Командно-штабная машина, здание расположения пехоты и складское помещение.

Силами 226 батальона "АЗОВ" совместно с воинами ВСУ и НГУ были нанесены значительные потери оккупанту на Харьковщине, отмечается в сообщении Национального корпуса, пишет apostrophe.ua.

"У российских захватчиков минус Командно-штабная машина, здание расположения пехоты и складское помещение", – сообщает НК.

Кадры изуродованной техники и дымящих помещений были сняты с помощью дрона.

Не остались бойцы "Азова" без трофеев и под Мариуполем. В частности, азовцы ликвидировали генерал-майора оккупационных войск и уничтожили захватчиков из 22 бригады ГРУ России.

Подразделения территориальной обороны "Азов", которые формировались в Харькове с первых дней полномасштабного российского вторжения, теперь официально - два отдельных развед и развед-диверсионных батальона Вооруженных Сил Украины "АЗОВ".

Командирами батальонов назначены – Немичев Константин Витальевич (225 батальон в составе 127 Бригады ВСУ) и Величко Сергей Олегович "ЧИЛИ" (226 батальон в составе 127 Бригады ВСУ).

Подразделение активно участвует в обороне Харькова и вместе с другими формированиями уничтожает врагов Украины.

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