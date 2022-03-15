Российские военные бегут из-под Николаева, получив по зубам от ВСУ 5 15.03.2022, 18:36

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На некоторых направлениях оккупанты терпят разгромное поражение.

Российские оккупанты терпят разгромное поражение на некоторых направлениях. Так, под Николаевом они получили отпор украинских военных и вынуждены были бежать.

Соответствующим видео поделился в своем Телеграмм-канале "Телеграф".

"А это российские военные убегают из-под Николаева обратно в сторону Крыма, посмотрев, как ВСУ ликвидируют их собратьев", - подписано видео.

Ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявлял, что в области идет зачистка сел. Также он утверждал, что после работы ВСУ по Чернобаивке, через Херсон, в сторону от Николаевской области идет колона оккупантов, они бегут.

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