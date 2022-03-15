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Добровольцев Сил территориальной обороны Украины признали ветеранами войны

  • 15.03.2022, 18:45
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Добровольцев Сил территориальной обороны Украины признали ветеранами войны

Верховная Рада приняла соответствующий закон.

Верховная Рада Украина признала добровольцев Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины ветеранами войны.

Как сообщает корреспондент УНИАН, за принятие закона "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" (относительно уточнения норм, регулирующих вопросы определения категорий лиц, которые признаются ветеранами войны и членами семей погибших защитников и защитниц Украины") (регистрационный номер 7151)" проголосовали 344 народных депутатов Украины.

Данным законом добровольцы Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины признаются ветеранами войны. Кроме того, в нем уточняются нормы, регулирующие вопросы определения категории лиц, относящихся к семьям погибших (умерших) защитников и защитниц Украины. Законом к этой категории отнесены и члены семей погибших (умерших) добровольцев Сил ТрО ВСУ.

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