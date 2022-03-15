Данилов: Украине нужен новый оборонный союз со страной, имеющей ядерное оружие 3 15.03.2022, 18:50

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Алексей Данилов

На сегодняшний день такой страной он видит Великобританию.

Украине нужно заключить новый оборонный союз со страной, имеющей ядерное оружие. Об этом в эфире "Радио НВ" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщила 15 марта пресс-служба СНБО.

"Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием", – сказал Данилов.

По его словам, на сегодняшний день такой страной он видит Великобританию.

"Мы готовились к возможной войне с ноября прошлого года, вели переговоры с партнерами о поставках оружия, ввели в действие закон о национальном сопротивлении. И эта помощь очень пригодилась, особенно в первые дни войны", – добавил Данилов.

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