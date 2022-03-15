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Данилов: Украине нужен новый оборонный союз со страной, имеющей ядерное оружие

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  • 15.03.2022, 18:50
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Данилов: Украине нужен новый оборонный союз со страной, имеющей ядерное оружие
Алексей Данилов

На сегодняшний день такой страной он видит Великобританию.

Украине нужно заключить новый оборонный союз со страной, имеющей ядерное оружие. Об этом в эфире "Радио НВ" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщила 15 марта пресс-служба СНБО.

"Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием", – сказал Данилов.

По его словам, на сегодняшний день такой страной он видит Великобританию.

"Мы готовились к возможной войне с ноября прошлого года, вели переговоры с партнерами о поставках оружия, ввели в действие закон о национальном сопротивлении. И эта помощь очень пригодилась, особенно в первые дни войны", – добавил Данилов.

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