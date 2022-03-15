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Волейболист-лукашист угнал автобус, чтобы бежать от войны в Украине

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  • 15.03.2022, 19:14
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Волейболист-лукашист угнал автобус, чтобы бежать от войны в Украине
Кирилл Красневский

Белорусский волейболист действовал с сокомандником из Черногории.

Директор украинской «Решетиловки» Сергей Котман прокомментировал для Zerkalo.io происшествие 26 февраля, когда 34-летний белорусский волейболист команды, подписант провластного письма Кирилл Красневский, взяв с собой сокомандника из Черногории Райко Штругара, для отъезда из Украины угнал автобус клуба, который был зарезервирован для возможной экстренной перевозке подшефных клубу школьников.

Напомним, с 24 февраля продолжается военное вторжение России в Украину, в том числе с территории Беларуси.

– Когда узнали об угоне?

– 26-го февраля в 8 утра мне позвонил тренер и сказал, что Кирилл забрал автобус и уехал в неизвестном направлении. И «подбил» Райко. Я набирал им – на связь игроки не выходили. Хотя, конечно, видели, что это я звоню. Но задержали их на блокпосте быстро.

– Что было с волейболистами?

– Транспортное средство, понятно дело, забрали. А ребятам помогли найти попутную машину, и они поехали в сторону границы с Молдовой. Мы ценим игроков, несмотря на их поступок. Не собирались применять никаких санкций. Хотят сами уезжать – пожалуйста.

– Какое впечатление Красневский производил до инцидента?

– Неплохой человек и спортсмен. Старался, работал, мотивировал себя и партнеров. Вроде обычный командный парень. Но эта ситуация… Знаете, в то время на базе были и школьники из аграрного лицея. Наши волейболисты шефствовали над ними, призывали не паниковать. Автобус находился под рукой на всякий случай – вдруг ребенка надо будет отвезти в больницу. Но Кирилл решил, что ему нужнее всех.

– Вы общались с ним после угона?

– Да. Мне вначале позвонил посол Черногории, извинялся за произошедшее. Потом я поговорил с Райко, а тот дал трубку Кириллу. Я спросил у него, почему так поступил. Он сказал: «Ну, мне же нужно». Говорю: «Мы же беседовали, что я вам помогу. И на базе есть дети, ты не подумал?» Кирилл лишь заметил: «Я не буду вас слушать». Он даже не осознал, как подло поступил. Ему нужно – и точка. Очень неприятно. Человек подумал только о себе. Да и, повторюсь, волейболисты были на базе в безопасности, и мы перед этим обо всем договорились.

– Знаете, что Красневский подписал письмо в поддержку власти в Беларуси?

– У каждого может быть свое мнение – это нормально. В свое время я играл в Жлобине за волейбольный клуб «Крок». Тогда в команде были и сторонники Лукашенко. Сами же белорусы показались добрыми, позитивными, трудолюбивыми. Очень понравились. Что ж, не повезло вам и россиянам с руководителями, – сказал Котман.

Как выяснило Zerkalo.io, Красневский, у которого также есть гражданство Болгарии, сейчас тренируется во Франции, но скоро собирается приехать в Минск.

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