закрыть
15 марта 2022, вторник, 20:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россия выходит из Совета Европы

20
  • 15.03.2022, 19:20
  • 9,554
Россия выходит из Совета Европы

При выходе из Совета Европы Россия денонсирует Европейскую конвенцию о правах человека.

Россия выходит из Совета Европы. Соответствующее письмо Министра иностранных дел Сергея Лаврова вручено Генеральному секретарю организации, сообщил депутат Госдумы РФ Петр Толстой.

«В связи с беспрецедентным политическим и санкционным давлением на нашу страну Россия не планирует выплачивать ежегодный взнос в эту организацию. Подчеркну, что Россия выходит из Совета Европы по собственной воле, это взвешенное и обдуманное решение», — добавил Толстой.

При выходе из Совета Европы Россия денонсирует Европейскую конвенцию о правах человека, заявил глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий, передают российские пропагандистские СМИ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сон путинского разума родил чудовище
Сон путинского разума родил чудовище Леонид Невзлин
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький? Ирина Халип
Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников