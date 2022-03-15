Россия выходит из Совета Европы 20 15.03.2022, 19:20

9,554

При выходе из Совета Европы Россия денонсирует Европейскую конвенцию о правах человека.

Россия выходит из Совета Европы. Соответствующее письмо Министра иностранных дел Сергея Лаврова вручено Генеральному секретарю организации, сообщил депутат Госдумы РФ Петр Толстой.

«В связи с беспрецедентным политическим и санкционным давлением на нашу страну Россия не планирует выплачивать ежегодный взнос в эту организацию. Подчеркну, что Россия выходит из Совета Европы по собственной воле, это взвешенное и обдуманное решение», — добавил Толстой.

При выходе из Совета Европы Россия денонсирует Европейскую конвенцию о правах человека, заявил глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий, передают российские пропагандистские СМИ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».