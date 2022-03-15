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Украинские трактористы забрали у оккупантов броневик и грузовик

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  • 15.03.2022, 19:37
  • 7,490
Украинские трактористы забрали у оккупантов броневик и грузовик

Обычные украинцы во время войны проявляют не только смелость, но и предприимчивость.

20-ые сутки продолжается мужественное противостояние украинского народа и Вооруженных Сил российскому оккупанту, во время которого обычные украинцы проявляют не только смелость, но и предприимчивость.

В сети появилось очередное видео, где украинские фермеры забирают себе в хозяйство вражескую технику, пишет «Апостроф».

На этот раз неутомимые трактористы добрались до МТ-ЛБ (многоцелевой легкобронированный тягач) и грузового "Урала", который предварительно был уничтожен украинскими военными.

Предприимчивость в жилахукраинцев не имеет границ. Сотни килограмм металлолома точно не помешают. К тому же, уничтоженную технику можно будет демонстрировать потомкам как символ слабости нацистской армии России.

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