США дополнили санкционный список 38 вариантами написания имени Лукашенко и внесли туда его жену 24 15.03.2022, 19:39

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Дополнения были опубликованы Минфином США.

Соединенные Штаты Америки 15 марта дополнили свои санкционные списки физических и юридических лиц, связанных с Россией и Беларусью. В них внесены российские чиновники, а также жена Александра Лукашенко. Дополнения были опубликованы Минфином США. Наложение санкций означает заморозку активов, арест имущества, запрет на сделки с указанными лицами и организациями.

Среди новичков в списках — заместители министра обороны России Юнус-Бек Евкуров и Алексей Криворучко, главнокомандующий Нацгвардии РФ Виктор Золотов. На них санкции наложены из-за агрессии России против Украины. Кроме того, в список для санкций по Акту Магнитского (он касается нарушений прав человека) внесен отдел МВД РФ по Курчалоевскому району Чечни и еще ряд чиновников и чиновниц из России.

В белорусский санкционный список включена Галина Родионовна Лукашенко 1953 года рождения — это официальная супруга Александра Лукашенко и мать его старших сыновей Виктора и Дмитрия. Супруги не живут вместе с 90-х годов.

Интересно, что в список было внесено и еще одно заметное изменение. Сам Александр Лукашенко находится там давно. А теперь в списке появились всевозможные варианты написания его имени — всего 38 различных транслитераций с белорусского и русского языка. А также оба его дня рождения — 30 и 31 августа 1954 года.

Напомним, дата рождения Лукашенко в его официальной биографии несколько раз менялась. Изначально указывалось 30 августа, но в 2010 году Лукашенко сказал, что они с его младшим сыном Николаем родились в один день — 31 августа. Якобы мать родила его ночью, и в метрику его записали по времени поступления роженицы — предыдущим днем. Именно такая дата с тех пор и долгое время была указана на его официальном сайте. Однако пару лет назад ее снова изменили на 30 августа.

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