закрыть
15 марта 2022, вторник, 20:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

США дополнили санкционный список 38 вариантами написания имени Лукашенко и внесли туда его жену

24
  • 15.03.2022, 19:39
  • 13,554
США дополнили санкционный список 38 вариантами написания имени Лукашенко и внесли туда его жену

Дополнения были опубликованы Минфином США.

Соединенные Штаты Америки 15 марта дополнили свои санкционные списки физических и юридических лиц, связанных с Россией и Беларусью. В них внесены российские чиновники, а также жена Александра Лукашенко. Дополнения были опубликованы Минфином США. Наложение санкций означает заморозку активов, арест имущества, запрет на сделки с указанными лицами и организациями.

Среди новичков в списках — заместители министра обороны России Юнус-Бек Евкуров и Алексей Криворучко, главнокомандующий Нацгвардии РФ Виктор Золотов. На них санкции наложены из-за агрессии России против Украины. Кроме того, в список для санкций по Акту Магнитского (он касается нарушений прав человека) внесен отдел МВД РФ по Курчалоевскому району Чечни и еще ряд чиновников и чиновниц из России.

В белорусский санкционный список включена Галина Родионовна Лукашенко 1953 года рождения — это официальная супруга Александра Лукашенко и мать его старших сыновей Виктора и Дмитрия. Супруги не живут вместе с 90-х годов.

Интересно, что в список было внесено и еще одно заметное изменение. Сам Александр Лукашенко находится там давно. А теперь в списке появились всевозможные варианты написания его имени — всего 38 различных транслитераций с белорусского и русского языка. А также оба его дня рождения — 30 и 31 августа 1954 года.

Напомним, дата рождения Лукашенко в его официальной биографии несколько раз менялась. Изначально указывалось 30 августа, но в 2010 году Лукашенко сказал, что они с его младшим сыном Николаем родились в один день — 31 августа. Якобы мать родила его ночью, и в метрику его записали по времени поступления роженицы — предыдущим днем. Именно такая дата с тех пор и долгое время была указана на его официальном сайте. Однако пару лет назад ее снова изменили на 30 августа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сон путинского разума родил чудовище
Сон путинского разума родил чудовище Леонид Невзлин
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький? Ирина Халип
Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников