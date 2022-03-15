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Российские команды не будут играть в турнирах УЕФА

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  • 15.03.2022, 19:54
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Российские команды не будут играть в турнирах УЕФА

Суд вынес решение.

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе запрет на участие российских футбольных команд в турнирах под эгидой УЕФА. Это решение пока не распространяется на шансы России все-таки выступить в квалификации Чемпионата мира ФИФА-2022 в Катаре.

Об этом сообщает The Athletic.

Отметим, после начала войны России против Украины международные футбольные организации ФИФА и УЕФА заявили, что сборные России, а также ее клубы не допускаются к международным соревнованиям.

Единственный российский клуб, который на момент этого объявления оставался в еврокубках, московский "Спартак" впоследствии был исключен из Лиги Европы. Таким образом, "РБ Лейпциг" автоматически прошел в следующий раунд.

Издание пишет, что CAS еще может решить отменить запреты в полном решении. Но сегодняшний промежуточный вердикт почти не оставляет для этого шансов.

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