Британия вводит более 370 санкций против РФ и Беларуси 2 15.03.2022, 20:01

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Удары будут нанесены по самым близким людям Путина. Удары будут нанесены по самым близким людям Путина.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила, что Лондон вводит еще более 370 санкций против России и Беларуси.

Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Отмечается, что к концу вторника, 15 марта, Великобритания внесет в список более 1000 физических и юридических лиц из окружения диктатора страны-агрессора Владимира Путина.

«Сегодняшние исторические санкции охватывают большее число российских олигархов и членов их семей, политических союзников и пропагандистов Путина. Великобритания наложила санкции еще на 370 человек, 51 из которых являются олигархами и членами их семей», — говориться в сообщении.

Среди политических союзников Путина, попавших под санкции, — премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу и бывший президент России Дмитрий Медведев. Также, среди российских пропагандистов, которые были включены в санкционный список, есть пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Также под санкции попала российская «ферма троллей» — Агентство интернет-исследований.

«Мы идем дальше и быстрее, чем когда-либо, нанося удары по самым близким Путина — от крупных олигархов до его премьер-министра и пропагандистов, распространяющих ложь и дезинформацию. Мы привлекаем их к ответственности за соучастие в преступлениях России в Украине», — заявила глава британского МИД.

У лиц, попавших под санкции 15 марта, будут заморожены активы в Великобритании, отмечает ведомство. Таким образом ни один гражданин или компания Великобритании не могут вести с ними дела, и им также запрещено въезжать в Британию или выезжать из нее.

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