ВСУ уничтожили десятки единиц вражеской техники на аэродроме Херсона

ВСУ уничтожили десятки единиц вражеской техники на аэродроме Херсона1
- 15.03.2022, 20:12
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Видеофакт
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Украинская артиллерия уничтожила десятки единиц вражеской техники, которую они подогнали на аэродром Херсона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, распространяемое в сети видео опубликовал в Фейсбуке журналист Денис Казанский.
"Из Херсона сегодня плохие новости для российских карателей. Видите что-то горит? Кажется, это десятки единиц техники и вертолеты на аэродроме. Сегодня там опять что-то произошло", - написал он.
Александр Аронец подтвердил, что в Международном аэропорту Херсона, который находится в населенном пункте Чернобаевка, "точными выстрелами ВС Украины была уничтожена вражеская техника, а именно: около 10 вертолётов и около 20 машин типа "КАМАЗ" в которых находились большое количество вражеского боекомплекта".
Он сообщил, что также уничтожено значительное количество живой силы противника, которое находилось в этом месте. Отмечается, что в результате попадания по вражескому "БК" оно начало детонировать и разлетаться по всему периметру аэропорта, в результате чего вражеские силы начали убегать.