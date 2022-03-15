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ВСУ уничтожили десятки единиц вражеской техники на аэродроме Херсона

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  • 15.03.2022, 20:12
  • 7,246
ВСУ уничтожили десятки единиц вражеской техники на аэродроме Херсона

Видеофакт

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Украинская артиллерия уничтожила десятки единиц вражеской техники, которую они подогнали на аэродром Херсона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, распространяемое в сети видео опубликовал в Фейсбуке журналист Денис Казанский.

"Из Херсона сегодня плохие новости для российских карателей. Видите что-то горит? Кажется, это десятки единиц техники и вертолеты на аэродроме. Сегодня там опять что-то произошло", - написал он.

Александр Аронец подтвердил, что в Международном аэропорту Херсона, который находится в населенном пункте Чернобаевка, "точными выстрелами ВС Украины была уничтожена вражеская техника, а именно: около 10 вертолётов и около 20 машин типа "КАМАЗ" в которых находились большое количество вражеского боекомплекта".

Он сообщил, что также уничтожено значительное количество живой силы противника, которое находилось в этом месте. Отмечается, что в результате попадания по вражескому "БК" оно начало детонировать и разлетаться по всему периметру аэропорта, в результате чего вражеские силы начали убегать.

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