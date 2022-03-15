Forbes: Блокировка Instagram будет стоить России от $200 млн до $2 млрд 1 15.03.2022, 20:20

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В 2021 году Instagram-блогеры, которые официально декларировали доходы, заработали около $211 млн.

Из-за блокировки Instagram российские блогеры потеряют от $200 млн до $2 млрд. Об этом 14 марта сообщил украинский Forbes .

Так, в 2021 году Instagram-блогеры, которые работали в этой соцсети и официально декларировали доходы, заработали 18 млрд руб. (около $211 млн), заплатив 4% от этой суммы в виде налогов, приводит Forbes данные ассоциации рекламщиков IAB Russia.

Маркетолог Павел Гуров заявил изданию, что доходы блогеров, которые пытаются избежать налогообложения, примерно в 10 раз выше – около $2 млрд.

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