ЕС официально утвердил четвертый пакет санкций против России
- 15.03.2022, 20:35
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Список ограничений.
Европейский союз официально утвердил четвертый пакет санкций против Российской Федерации. В список ограничений попали еще больше олигархов и элиты, которые связаны с путинским режимом.
Об этом сообщает пресс-служба Европейского союза.
"Мы добавляем в наш список санкций еще больше олигархов и связанных с режимом элит, членов их семей и известных бизнесменов, которые вовлечены в экономических секторов, обеспечивающих существенный источник дохода для режима. Эти санкции также направлены против тех, кто играет ведущую роль в дезинформации и пропаганде, которые сопровождают войну президента Путина против украинского народа",- заявил верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.
Кто попал под санкции в рамках четвертого пакета ЕС:
Роман Аркадьевич Абрамович;
Герман Борисович Хан;
Виктор Филиппович Рашников;
Алексей Викторович Кузьмичев;
Александр Александрович Михеев;
Александр Николаевич Шохин;
Андрей Валерьевич Рюмин;
Армен Сумбатович Гаспарян;
Артем Григорьевич Шейнин;
Дмитрий Евгеньевич Куликов;
Константин Львович Эрнст;
Марина Владимировна Сечина;
Сулейман Абусаидович Керимов;
Тигран Оганесович Худавердян;
Владимир Валерьевич Рашевский.
Какие компании попали под санкции в рамках четвертого пакета ЕС:
"Роснефть-Аэро"
AO Рособоронэкспорт"
АО НПО Высокоточные комплексы"
ПАО Курганмашзавод"
AO Вертолеты России"
ПАО Объединенная авиастроительная корпорация"
АО Объединенная Судостроительная Корпорация"
АО "Научнопроизводственная корпорация УралВагонЗавод"
АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького"