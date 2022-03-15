ЕС официально утвердил четвертый пакет санкций против России 15.03.2022, 20:35

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Список ограничений.

Европейский союз официально утвердил четвертый пакет санкций против Российской Федерации. В список ограничений попали еще больше олигархов и элиты, которые связаны с путинским режимом.

Об этом сообщает пресс-служба Европейского союза.

"Мы добавляем в наш список санкций еще больше олигархов и связанных с режимом элит, членов их семей и известных бизнесменов, которые вовлечены в экономических секторов, обеспечивающих существенный источник дохода для режима. Эти санкции также направлены против тех, кто играет ведущую роль в дезинформации и пропаганде, которые сопровождают войну президента Путина против украинского народа",- заявил верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.

Кто попал под санкции в рамках четвертого пакета ЕС:

Роман Аркадьевич Абрамович;

Герман Борисович Хан;

Виктор Филиппович Рашников;

Алексей Викторович Кузьмичев;

Александр Александрович Михеев;

Александр Николаевич Шохин;

Андрей Валерьевич Рюмин;

Армен Сумбатович Гаспарян;

Артем Григорьевич Шейнин;

Дмитрий Евгеньевич Куликов;

Константин Львович Эрнст;

Марина Владимировна Сечина;

Сулейман Абусаидович Керимов;

Тигран Оганесович Худавердян;

Владимир Валерьевич Рашевский.

Какие компании попали под санкции в рамках четвертого пакета ЕС:

"Роснефть-Аэро"

AO Рособоронэкспорт"

АО НПО Высокоточные комплексы"

ПАО Курганмашзавод"

AO Вертолеты России"

ПАО Объединенная авиастроительная корпорация"

АО Объединенная Судостроительная Корпорация"

АО "Научнопроизводственная корпорация УралВагонЗавод"

АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького"

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