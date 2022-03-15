Кличко объяснил введение в Киеве длинного комендантского часа 15.03.2022, 21:23

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Виталий Кличко

Комендантский час вводит военная администрация.

Городские власти Киева призывают на время комендантского часа в столице и области оставаться дома, или в укрытии.

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью УП, которое он давал вместе с Владимиром Кличко.

"Украинская правда" спрашивала Кличко, для чего был введен комендантский час на полтора суток.

"Это связано с возможными обострениями. И это связано с заботой о безопасности жителей нашего города.

"Я бы рекомендовал эти полтора суток оставаться в укрытии или дома. И следить, чтобы не попасть под обстрел, или какие-нибудь другие вещи".

Кличко подчеркнул, что комендантский час вводит военная администрация.

Что было ранее: Комендантский час в Киеве и области ввели с 20.00 15 марта до 7.00 17 марта.

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