Сивицкий: Китай, по сути, присоединяется к западным санкциям против Беларуси 15.03.2022, 21:25

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Дестабилизация обстановки в Восточной Европе усилиями РФ и Лукашенко рассматривается Пекином негативно.

Стоит ли белорусским властям ждать помощи от Китая? На этот и другие вопросы Филина ответил директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.

— Лукашенко предложил Китаю наметить дополнительные пути для сотрудничества с учетом ситуации в регионе и санкций. Это достаточно обтекаемая формулировка — «ситуация в регионе». Беларусь признали страной-агрессором, с чьей территории идет атака на Украину. Как этот факт повлиял на отношение Пекина к официальному Минску? Стоит ли расчитывать на хоть какую-то китайскую помощь?

— Поводом встречи Лукашенко с китайским послом послужила приостановка работы совместного белорусско-китайского предприятия «БелДжи» по производству китайских автомобилей Geely, а также сворачивание сотрудничества с Беларусью Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, созданного Китаем.

По сути, данные действия можно рассматривать в качестве присоединения Китая к западным санкциям, введенным против Беларуси и России. Что, с одной стороны, обусловлено опасениями Пекина в связи с вторичными западными санкциями из-за сотрудничества как с Россией, так и с Беларусью.

С другой стороны, является способом оказать давление на Москву и Минск из-за агрессии в отношении Украины. Дестабилизация военно-политической обстановки в Восточной Европе усилиями РФ и Беларуси рассматривается Пекином негативно, так как это подрывает планы Китая по продвижению его инициативы «Один пояс, один путь» в этом регионе.

Более того, достаточно серьезные потери несет флагманский проект Китая — китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», из которого начинают уходить западные инвесторы.

В частности, буквально на днях было объявлено о том, что немецкая компания «Дуйсбургер Хафен», создатель и оператор мультимодального логистического центра на территории «Великого камня», приняла решение прекратить деятельность в Беларуси.

В том числе, выйти из состава соучредителей мультимодального терминала в индустриальном парке, который изначально планировался в качестве ключевой логистической артерии для транзита из Беларуси в европейские страны.

Не говоря уже о том, что общая внутриполитическая ситуация в нашей стране, а также ее международное положение в связи с участием в российской агрессии против Украины, ставит крест на планах превращения Беларуси в промышленный и логистический хаб Восточной Европы в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь».

Конечно, в условиях, когда Запад вводит беспрецедентные секторальные санкции, белорусское руководство пытается найти новых экономических партнеров, чтобы попытаться переориентировать экспортные потоки, получить доступ к альтернативным источникам финансирования и технологий.

Но очевидно, что Китай не будет рисковать своими торгово-экономическими отношениями со странами Запада ради поддержки белорусского руководства, которое собственными действиями и стратегическими просчетами, по сути, нанесло урон китайским интересам в регионе.

Поэтому, я не ожидаю, что Китай пожелает оказать серьезную поддержку Беларуси на этом фоне. Хотя, безусловно, дружественная риторика со стороны Пекина с осуждением западных санкций в отношении Минска продолжится.

Но никакого практического результата с точки зрения углубления стратегического партнерства между Минском и Пекином ожидать не стоит. И это связано с тем, что Беларусь не выполняет свои обязательства в рамках соглашений и договоренностей, достигнутых между Лукашенко и Си Цзиньпином по итогам его визита в Минск в 2015-м.

— Кроме завода «БелДжи», который приостанавливает деятельность, какие еще проекты китайцы могут поставить на паузу в Беларуси?

— На данном этапе, безусловно, Китай вынужден корректировать сотрудничество с Беларусью для того, чтобы не попасть под западные санкции. И поэтому очевидно, что он заморозит любое кредитно-финансовое сотрудничество с нашей страной.

Особенно в тех секторах, на которые сейчас распространяются западные санкции — прежде всего энергетический и финансовый секторы, деревообработка, машиностроение.

По мере расширения секторальных санкций я не исключаю, что Китай будет вынужден отказаться и от белорусского калия.

По сути, Пекин вынужден будет поддерживать те санкционные режимы, которые вводятся Западом. При этом мы видим, что во многих случаях Китай присоединяется к этим ограничениям превентивно — для того, чтобы максимально снизить риски введения вторичных санкций со стороны Запада. Прежде всего — США и Евросоюза, которые являются основными торгово-экономическими партнерами для КНР.

При том, что пока из заявлений и действий западных стран не следует, что в отношении Китая будут введены санкции из-за сотрудничества с Беларусью. Пока что все заявления касаются угроз в адрес Пекина, если он решит оказывать некую поддержку России.

Беларусь отсутствует в этих предостережениях, но Китай перестраховывается. Он осторожно относится к государствам, в отношении которых введены секторальные санкции, особенно со стороны США. А так, как Беларусь идет в связке с Россией, развязавшей агрессию против Украины, то, соответсвенно, Пекин распространяет свои ограничения и на нашу страну.

Несмотря на традиционно нейтральную риторику китайских дипломатов, нет сомнений, что исходя из стратегических интересов Пекин осуждает эту агрессию. Меры, которые предпринимает китайское руководство, связаны с опасениями вторичных санкций, но и являются способом оказать давление на белорусскую и российскую стороны с целью скорейшего завершения конфликта.

— Казахстан фактически уклонился от поддержки Кремля в этой войне. Более того, он шлет гуманитарную помощь Украине. На этом фоне звучат голоса о том, что созданные под патронажем России ОДКБ, ЕАЭС оказались под угрозой ухода из них некоторых стран-участниц. Насколько вероятным вам видится такое развитие событий?

— Мне кажется, говорить о том, что эти интеграционные объединения начнут разрушаться из-за данного кризиса не приходится.

Скорее всего, и ОДКБ, и ЕАЭС ожидает судьба СНГ. То есть, превращение в аморфную организацию, в которой сложно достигнуть какого-либо консенсуса.

Где каждая из сторон руководствуется прежде всего собственными национальными интересами, а не теми целями и задачами, которые прописаны в данных интеграционных договорах.

С аналогичной ситуацией мы уже сталкивались в 2014-м, когда против России начали вводить санкции западные страны. И тогда РФ ввела мораторий на выполнение своих обязательств в рамках того же ЕАЭС.

И это в свою очередь спровоцировало ряд торгово-экономических конфликтов между Беларусью и Россией, Россией и Казахстаном. Но это не привело к разрушению самого союза.

Поэтому я бы рассматривал в качестве наиболее реалистичного сценария как раз превращение интеграционных образований на постсоветском пространстве в аналог аморфного СНГ.

Нет сомнения, что в этих условиях Россия будет пытаться усиливать свое влияние на страны постсоветского пространства не в рамках многосторонних организаций, где сложно добиться консенсуса в силу различия интересов участвующих государств, а на двухстороннем уровне.

Мы видим, что сейчас основные усилия Кремля направлены как раз на то, чтобы отношения в различных сферах, начиная с экономики и заканчивая военно-политической интеграцией, продвигать на двухстороннем уровне.

И Беларусь в этом случае является показательным примером. Очевидно, что все основные «успехи» достигнуты Кремлем как раз в двухстороннем формате «Союзного государства», но никак не в рамках ЕАЭС и ОДКБ.

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