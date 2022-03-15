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Премьер-министры Чехии, Польши и Словении прибыли в осажденный Киев

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  • 15.03.2022, 21:31
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Премьер-министры Чехии, Польши и Словении прибыли в осажденный Киев
Матеуш Моравецкий

Они прибыли на встречу с Зеленским.

Премьер-министры Чехии Петр Фиала, Польши Матеуш Моравецкий и Словении Янез Яншей прибыли в столицу Украины Киев для встречи с президентом страны Владимиром Зеленским. Визит проходит в условиях наступления на город российских войск.

О начале визита сообщило "Чешское радио", главы правительств прибыли в Украину на поезде. Тот факт, что иностранные лидеры посещают украинскую столицу, является существенным успехом Украины в отражении российского нападения, — отмечает "Голос Америки".

"Наш долг – быть там, где куется история. Потому что речь идет не о нас, а о будущем наших детей, которые заслуживают возможности жить в мире, свободном от тирании", — цитирует радиостанция Моравецкого. По словам Фиалы, цель визита состоит в том, чтобы "подтвердить безоговорочную поддержку суверенитета и независимости Украины со стороны всего Евросоюза".

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