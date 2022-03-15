НАТО активизирует предоставление Украине современных систем противовоздушной обороны 2 15.03.2022, 21:51

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Об этом заявил генсек НАТО.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что Альянс активизирует предоставление Украине современных систем противовоздушной обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге в Брюсселе накануне чрезвычайного заседания министров обороны стран-членов Альянса.

В частности, у него спросили, почему НАТО и США настаивают, что боевые самолеты не будут полезными для Украины, когда украинцы высказывают другое мнение.

"Союзники НАТО предоставляют много различных видов оборудования, в том числе современные системы противовоздушной обороны, которые на самом деле помогли украинцам сбивать российские самолеты и российские ракеты, и союзники продолжают оказывать поддержку, когда также речь идет о различных видах систем противовоздушной обороны", - заявил Столтенберг.

В то же время, генеральный секретарь Альянса не собирается более подробно информировать об этой помощи.

"Но я не собираюсь вдаваться в детали каждого вида поставок, каждого вида поддержки, в точности как и где, поскольку я думаю, что это только усложнит оказание такого рода поддержки. Страны-члены НАТО увеличивают обеспечение современными системами противовоздушной обороны", - подчеркнул Столтенберг.

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