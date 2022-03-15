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США предоставят $13,6 миллиарда помощи Украине

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  • 15.03.2022, 22:15
  • 2,550
США предоставят $13,6 миллиарда помощи Украине

Президент США подписал закон.

Американский президент Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине военной, гуманитарной и экономической помощи в размере 13,6 миллиарда долларов.

Об этом он сообщил в Вашингтоне 15 марта.

«Я только что подписал закон о двухпартийном государственном финансировании, которое сохраняет правительство открытым и предоставляет Украине исторические 13,6 миллиарда долларов финансирования», - сказал он.

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