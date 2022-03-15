Впечатляющее видео: ВСУ зачистили Бучу от оккупантов 1 15.03.2022, 22:19

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Оккупанты прятались в каждом дворе.

Продолжаются двадцатые сутки украинского противостояния стране-террористу России, во время которого наши ВСУ не только мужественно обороняются, но уже контратакуют врага. Сегодня, 15 марта, украинские военные уничтожили кадыровцев в Буче под Киевом.

Об этом сообщает apostrophe.ua со ссылкой на "Оперативный ВСУ".

Защитники Украины зачистили Бучачский район от оккупантов-кадыровцев. По себе рашисты оставили множество военной техники, например, на опубликованном украинскими военными видео можно заметить боевые машины десанта, спаренные зенитные установки на базе БМП, БТР-МДМ "Ракушка" и другую легкую бронетехнику. Теперь эти военные трофеи будут работать не на, а против врагов.

Кроме этого, украинские воины в районе поселка Макаров разгромили рашистов-реактивников, бомбивших гражданское население.