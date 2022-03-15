Пленный оккупант рассказал, что на войну в Украину отправили даже военный оркестр

Пленный оккупант рассказал, что на войну в Украину отправили даже военный оркестр11
- 15.03.2022, 22:23
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Видеофакт.
Направили даже военный оркестр: пленный оккупант признал серьезные проблемы армии РФ в Украине.
Об этом сообщает obozrevatel.com.
Пленный российский оккупант рассказал, что Кремль отправил служить в Украину военный оркестр.
По словам захватчика, сам он служил в железнодорожных войсках и сдался в плен ВСУ, как только появилась возможность. С момента вторжения РФ на территорию Украины он находился вблизи границы Черниговской области, а затем был перенаправлен на новое место дислокации.
Пленный военный отметил, что очень хочет позвонить домой в Россию и отрицательно относится к этой войне.