В среду днем будет до +9°С 15.03.2022, 23:43

Прогноз погоды по Беларуси на 16-18 марта.

16 марта погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, пишет pogoda.by. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. По северу и северо-востоку местами на дорогах гололедица. Ветер ночью юго-восточный слабый, днем восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью от +2°С по юго-западу до -10°С по северо-востоку страны, максимальная днем +3..+9°С, по северо-востоку Беларуси -1..+2°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.

17-18 марта погодные условия будет определять антициклон, смещающийся с Верхней Волги на территорию Беларуси.

Переменная облачность.

17 марта без осадков. Ночью и утром в северных и северо-восточных районах на отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -4..-10°С, по северо-востоку местами -11..-15°С, днем 0..+6°С.

18 марта без осадков. Ночью и утром в северных и северо-восточных районах страны местами на дорогах гололедица. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха ночью -4..-10°С, местами -11..-15°С, днем +1..+8°С.

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