закрыть
16 марта 2022, среда, 0:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В среду днем будет до +9°С

  • 15.03.2022, 23:43
В среду днем будет до +9°С

Прогноз погоды по Беларуси на 16-18 марта.

16 марта погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, пишет pogoda.by. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. По северу и северо-востоку местами на дорогах гололедица. Ветер ночью юго-восточный слабый, днем восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью от +2°С по юго-западу до -10°С по северо-востоку страны, максимальная днем +3..+9°С, по северо-востоку Беларуси -1..+2°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.

17-18 марта погодные условия будет определять антициклон, смещающийся с Верхней Волги на территорию Беларуси.

Переменная облачность.

17 марта без осадков. Ночью и утром в северных и северо-восточных районах на отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -4..-10°С, по северо-востоку местами -11..-15°С, днем 0..+6°С.

18 марта без осадков. Ночью и утром в северных и северо-восточных районах страны местами на дорогах гололедица. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха ночью -4..-10°С, местами -11..-15°С, днем +1..+8°С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Комбриг Валерий Сахащик: Это война никому не нужна
Комбриг Валерий Сахащик: Это война никому не нужна Валерий Сахащик
Сон путинского разума родил чудовище
Сон путинского разума родил чудовище Леонид Невзлин
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький? Ирина Халип