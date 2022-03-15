Белорус побывал на вилле дочери Путина и теперь добивается, чтобы ее отдали беженцам из Украины 15.03.2022, 23:46

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Именно Сергей Савельев ранее передал правозащитникам видео пыток заключенных в колониях РФ.

Белорус Сергей Савельев, известный тем, что передал правозащитникам видео пыток заключенных в российских колониях, сейчас добивается, чтобы виллу во Франции, которая, как считается, принадлежит одной из дочерей Владимира Путина, отдали для размещения бежавших от войны в Украине.

Трехэтажная вилла находится во французском Биаррице. Ее площадь 300 кв. м, вокруг сад в 2 тыс. кв. м. ее стоимость оценивают в 3,7 млн долларов.

Как рассказал «Радыё Свабода» Сергей Савельев, активисты уже готовят необходимые запросы во французское правительство и мэрию, чтобы в этот дом пустили украинских беженцев.

— Вилла целиком достроена. Туда раньше приезжали и дочь Путина, и ее бывший муж. Но там никто не живет. Путины-Шамаловы наняли одну француженку, которая иногда заходит в дом, проверяет порядок. Мы зашли, открыв двери ключом, никакого взлома не было. Оказалось, там может разместиться довольно много людей, около 20 человек. Там три этажа, 8 спален, 2 кухни, у каждой спальни свой туалет. У дома довольно большая прилегающая территория, с бассейном, тренажерным залом, видом на Атлантический океан. Если власти одобрят, то там комфортно разместятся два десятка человек.

На вилле Сергей пробыл около суток, подробно все снял на видео. Говорит, чтобы оценить, сколько людей могут там разместиться. Савельев называет это инспекцией строения, а сам визит — гуманитарной миссией.

На виллу Савельев пришел вместе с представителем французской организации «Liberté» (Свобода) и с политбеженцем из России. Их троих и задержала прибывшая туда французская полиция. Но вскоре парней без всяких обвинений отпустили.

Вилла называется Alta Mira, но если ее передадут для размещения украинских беженцев, говорит Савельев, то активисты ее переименуют в «Україна UA».

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