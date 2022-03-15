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Российские оккупанты убили под Киевом мужчину, который вышел из машины и поднял руки

  • 15.03.2022, 23:51
  • 1,576
Российские оккупанты убили под Киевом мужчину, который вышел из машины и поднял руки

Видео с дрона.

Немецкое издание ZDF Frontal опубликовало видео с беспилотника, на котором запечатлен момент убийства мужчины российскими военными под Киевом.

На видео видно, как мужчина в штатском выходит из машины и поднимает руки, но раздается выстрел.

«Путин говорит о спецоперации в Украине, которая не направлена против мирного населения. Однако в нескольких километрах западнее Киева беспилотник заснял, как российский военнослужащий расстрелял мирного жителя», — сообщает издание.

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